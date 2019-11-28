Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.416.549.704 ASELSAN 432.537.449 Petkim 412.895.

28.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:12Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.416.549.704
ASELSAN432.537.449
Petkim412.895.366
Kardemir (D)310.530.782
Şişe Cam230.981.309
Netaş Telekom.187.581.859
Garanti Bankası185.554.385
Trakya Cam181.539.289
Turkcell180.125.652
Tüpraş150.465.494
Türk Telekom146.323.714
Afyon Çimento143.897.029
Soda Sanayii139.023.184
Akbank137.051.048
Ereğli Demir Çelik133.558.600
Pegasus124.839.782
Koza Madencilik112.993.312
ICBC Turkey Bank106.497.496
Emlak Konut GMYO101.722.723
İş Fin.Kir.98.994.246
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:43 Ahmet Cüneyt Selçuk: "Türkiye, aslında eşsiz bölgesel yönetim üssü ve ihracat üssü"
20:41 Seyir halindeki minibüs alev topuna döndü, 9 öğrenci son anda kurtuldu
20:36 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: (2)
20:30 SPK haftalık bülteni
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
19:30 Albayrak: Kur ve ekonomik saldırılara rağmen güçlü adımlarla yolumuza devam ediyoruz (4)
19:22 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
28.11.2019 20:56:02