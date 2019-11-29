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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Hava Yolları 1.319.948.777 Garanti Bankası 435.878.

29.11.2019 18:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:52Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Türk Hava Yolları1.319.948.777
Garanti Bankası435.878.797
Ereğli Demir Çelik383.253.423
Beşiktaş Futbol Yat.305.758.555
Kardemir (D)291.841.248
ASELSAN240.948.941
Galatasaray Sportif228.563.232
Akbank226.980.974
Şişe Cam209.803.235
Petkim188.290.902
Halkbank169.389.143
Tüpraş161.329.228
Turkcell159.558.877
Vakıflar Bankası148.673.611
İş Fin.Kir.141.741.644
Pegasus141.399.062
Tekfen Holding126.494.027
İhlas Holding123.246.915
Soda Sanayii122.013.643
Koza Madencilik114.126.384
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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