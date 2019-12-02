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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.475.623.696 Beşiktaş Futbol Yat. 432.490.

02.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:48Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.475.623.696
Yat.432.490.408
Galatasaray Sportif415.709.855
Kardemir (D)336.013.168
ASELSAN335.802.390
Garanti Bankası305.171.994
Ereğli Demir Çelik292.865.020
Petkim253.483.004
Koza Madencilik235.061.234
Tüpraş212.609.261
Akbank201.317.103
Tekfen Holding174.831.284
Şişe Cam172.303.093
Koç Holding163.487.256
Fenerbahçe Futbol163.081.495
Vakıflar Bankası161.648.093
Koza Altın153.096.964
Alarko Holding151.938.185
İş Fin.Kir.149.218.085
Vestel142.792.896
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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