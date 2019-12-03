Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.663.375.165
|ASELSAN
|891.702.436
|Garanti Bankası
|561.512.818
|Galatasaray Sportif
|501.349.730
|Beşiktaş Futbol Yat.
|487.479.653
|İş Finansal Kiralama
|407.156.557
|Akbank
|398.043.665
|Tüpraş
|382.335.218
|Ereğli Demir Çelik
|360.167.848
|Halkbank
|336.614.109
|Petkim
|316.760.447
|Kardemir (D)
|281.457.847
|Şişe Cam
|232.203.080
|Koza Madencilik
|225.849.187
|Vakıflar Bankası
|213.827.257
|Soda Sanayii
|201.024.841
|Vestel
|175.570.469
|Pegasus
|168.208.493
|Emlak Konut GMYO
|159.126.240
|ICBC Turkey Bank
|151.310.116
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)