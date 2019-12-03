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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.663.375.165 ASELSAN 891.702.436 Garanti Bankası 561.512.

03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.663.375.165
ASELSAN891.702.436
Garanti Bankası561.512.818
Galatasaray Sportif501.349.730
Beşiktaş Futbol Yat.487.479.653
İş Finansal Kiralama407.156.557
Akbank398.043.665
Tüpraş382.335.218
Ereğli Demir Çelik360.167.848
Halkbank336.614.109
Petkim316.760.447
Kardemir (D)281.457.847
Şişe Cam232.203.080
Koza Madencilik225.849.187
Vakıflar Bankası213.827.257
Soda Sanayii201.024.841
Vestel175.570.469
Pegasus168.208.493
Emlak Konut GMYO159.126.240
ICBC Turkey Bank151.310.116
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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