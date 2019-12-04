Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.187.853.212
|Garanti Bankası
|407.617.154
|ASELSAN
|378.226.087
|Kardemir (D)
|365.144.921
|Petkim
|328.113.072
|Ereğli Demir Çelik
|279.631.316
|İş Fin.Kir.
|225.198.905
|Akbank
|222.169.764
|Vakıflar Bankası
|198.178.521
|Soda Sanayii
|190.884.652
|Tüpraş
|157.971.955
|Zorlu Enerji
|155.107.492
|Gersan Elektrik
|152.115.273
|Turkcell
|149.967.578
|Şişe Cam
|134.682.810
|Beşiktaş Futbol Yat.
|130.432.020
|Galatasaray Sportif
|130.060.407
|Koza Madencilik
|129.382.778
|Odaş Elektrik
|125.454.904
|Halkbank
|121.719.343
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)