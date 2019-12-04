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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.187.853.212 Garanti Bankası 407.617.154 ASELSAN 378.226.

04.12.2019 18:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:58Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.187.853.212
Garanti Bankası407.617.154
ASELSAN378.226.087
Kardemir (D)365.144.921
Petkim328.113.072
Ereğli Demir Çelik279.631.316
İş Fin.Kir.225.198.905
Akbank222.169.764
Vakıflar Bankası198.178.521
Soda Sanayii190.884.652
Tüpraş157.971.955
Zorlu Enerji155.107.492
Gersan Elektrik152.115.273
Turkcell149.967.578
Şişe Cam134.682.810
Beşiktaş Futbol Yat.130.432.020
Galatasaray Sportif130.060.407
Koza Madencilik129.382.778
Odaş Elektrik125.454.904
Halkbank121.719.343
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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