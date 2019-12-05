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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.061.854.162 ASELSAN 1.044.327.084 Petkim 357.709.

05.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:56Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.061.854.162
ASELSAN1.044.327.084
Petkim357.709.932
Garanti Bankası354.366.647
Türk Telekom347.083.787
Emlak Konut GMYO297.407.698
Halkbank280.017.104
Ereğli Demir Çelik267.785.106
Akbank250.426.136
Koza Madencilik244.336.248
Kardemir (D)220.265.817
Çemaş Döküm214.285.911
Soda Sanayii201.847.928
Turkcell200.736.526
Şişe Cam196.579.153
Tüpraş179.300.320
Tekfen Holding171.733.873
Vakıflar Bankası163.263.542
Eczacıbaşı İlaç153.861.138
İş Fin.Kir.145.172.441
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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