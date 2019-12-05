Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.061.854.162
|ASELSAN
|1.044.327.084
|Petkim
|357.709.932
|Garanti Bankası
|354.366.647
|Türk Telekom
|347.083.787
|Emlak Konut GMYO
|297.407.698
|Halkbank
|280.017.104
|Ereğli Demir Çelik
|267.785.106
|Akbank
|250.426.136
|Koza Madencilik
|244.336.248
|Kardemir (D)
|220.265.817
|Çemaş Döküm
|214.285.911
|Soda Sanayii
|201.847.928
|Turkcell
|200.736.526
|Şişe Cam
|196.579.153
|Tüpraş
|179.300.320
|Tekfen Holding
|171.733.873
|Vakıflar Bankası
|163.263.542
|Eczacıbaşı İlaç
|153.861.138
|İş Fin.Kir.
|145.172.441
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)