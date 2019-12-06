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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 929.233.372 ASELSAN 718.883.182 İş Fin.

06.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:54Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları929.233.372
ASELSAN718.883.182
İş Fin.Kir.537.039.170
Türk Telekom432.527.916
Garanti Bankası426.088.939
Tüpraş333.292.280
Ereğli Demir Çelik300.573.462
Halkbank261.916.088
Akbank258.173.241
Emlak Konut GMYO254.243.262
Kardemir (D)234.527.234
Vakıflar Bankası223.140.571
Vestel191.687.492
Petkim190.489.325
Pegasus184.589.007
Sasa Polyester178.686.245
Galatasaray Sportif162.826.847
Şişe Cam162.448.429
Çemaş Döküm160.274.748
Koza Madencilik150.093.135
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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