Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|929.233.372
|ASELSAN
|718.883.182
|İş Fin.Kir.
|537.039.170
|Türk Telekom
|432.527.916
|Garanti Bankası
|426.088.939
|Tüpraş
|333.292.280
|Ereğli Demir Çelik
|300.573.462
|Halkbank
|261.916.088
|Akbank
|258.173.241
|Emlak Konut GMYO
|254.243.262
|Kardemir (D)
|234.527.234
|Vakıflar Bankası
|223.140.571
|Vestel
|191.687.492
|Petkim
|190.489.325
|Pegasus
|184.589.007
|Sasa Polyester
|178.686.245
|Galatasaray Sportif
|162.826.847
|Şişe Cam
|162.448.429
|Çemaş Döküm
|160.274.748
|Koza Madencilik
|150.093.135
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)