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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.220.425.373 İş Finansal Kiralama 512.520.239 ASELSAN 497.

09.12.2019 19:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:02Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.220.425.373
İş Finansal Kiralama512.520.239
ASELSAN497.065.588
Tüpraş318.426.560
Ereğli Demir Çelik313.699.574
Emlak Konut GMYO312.476.767
Çemaş Döküm275.495.891
Garanti Bankası266.392.739
Kardemir (D)247.839.570
Afyon Çimento246.521.297
Odaş Elektrik238.405.851
Petkim190.697.380
Akbank171.826.808
Türk Telekom162.762.466
Halkbank157.521.210
Sasa Polyester136.544.021
Vestel132.184.691
Koza Madencilik125.559.186
Tekfen Holding123.390.984
Soda Sanayii118.844.890
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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