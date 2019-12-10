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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.301.913.696 Afyon Çimento 491.243.969 Türk Telekom 478.523.

10.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:42Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.301.913.696
Afyon Çimento491.243.969
Türk Telekom478.523.199
ASELSAN391.859.558
Petkim320.428.923
Pegasus297.112.683
Emlak Konut GMYO285.120.931
İş Fin.Kir.253.914.443
Tüpraş243.646.427
Garanti Bankası234.328.053
Ereğli Demir Çelik207.955.505
Soda Sanayii206.409.824
Kardemir (D)203.192.829
Koza Madencilik192.758.794
Odaş Elektrik181.290.014
Galatasaray Sportif180.263.831
T. Halk Bankası158.659.262
Şişe Cam152.747.823
Vestel130.246.057
Çemaş Döküm125.127.974
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Afyon Çimento, Türk Telekom, Ekonomi

Kaynak: AA

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