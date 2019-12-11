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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 772.741.203 Vestel 455.293.823 Petkim 418.625.

11.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:38Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları772.741.203
Vestel455.293.823
Petkim418.625.775
Pegasus345.156.954
ASELSAN291.165.143
Tüpraş244.051.766
İş Finansal Kiralama218.273.638
Garanti Bankası198.642.190
Emlak Konut GMYO168.821.222
Odaş Elektrik160.748.950
Türk Telekom150.519.394
Koza Madencilik145.166.944
Sasa Polyester144.500.289
Karsan Otomotiv141.487.727
Kardemir (D)128.918.783
Koza Altın123.828.696
Soda Sanayii121.411.441
Ereğli Demir Çelik119.828.319
Akbank119.590.745
İpek Doğal Enerji114.320.246
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Vestel, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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