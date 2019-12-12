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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.802.698.670 ASELSAN 682.638.999 Petkim 640.581.

12.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.802.698.670
ASELSAN682.638.999
Petkim640.581.267
Garanti Bankası517.785.337
Emlak Konut GMYO389.338.408
Kardemir (D)316.099.670
Tüpraş304.430.579
Pegasus292.278.638
Netaş Telekom.245.934.241
Ereğli Demir Çelik223.041.232
Doğuş Otomotiv209.847.427
Akbank207.205.550
İpek Doğal Enerji207.061.113
Şişe Cam171.123.812
Koza Madencilik160.198.602
Vestel159.943.092
İş Finansal Kiralama156.514.228
Vakıflar Bankası152.038.743
Global Yat. Holding150.308.493
Turkcell137.312.290
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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