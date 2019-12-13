Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.837.509.874
|Garanti Bankası
|810.846.159
|Kardemir (D)
|725.386.340
|ASELSAN
|627.753.479
|Petkim
|431.851.245
|Akbank
|389.057.967
|İş Finansal Kiralama
|368.682.680
|Ereğli Demir Çelik
|337.016.901
|İş Bankası (C)
|289.678.368
|Tüpraş
|280.278.897
|Halkbank
|257.641.688
|Eczacıbaşı İlaç
|255.443.172
|Emlak Konut GMYO
|252.496.184
|Yapı ve Kredi Bank.
|238.579.353
|Galatasaray Sportif
|235.765.073
|Vakıflar Bankası
|232.206.930
|Şişe Cam
|210.134.679
|Vestel
|204.592.936
|Koza Madencilik
|196.609.569
|Pegasus
|194.427.658
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)