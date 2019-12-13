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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.837.509.874 Garanti Bankası 810.846.159 Kardemir (D) 725.

13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.837.509.874
Garanti Bankası810.846.159
Kardemir (D)725.386.340
ASELSAN627.753.479
Petkim431.851.245
Akbank389.057.967
İş Finansal Kiralama368.682.680
Ereğli Demir Çelik337.016.901
İş Bankası (C)289.678.368
Tüpraş280.278.897
Halkbank257.641.688
Eczacıbaşı İlaç255.443.172
Emlak Konut GMYO252.496.184
Yapı ve Kredi Bank.238.579.353
Galatasaray Sportif235.765.073
Vakıflar Bankası232.206.930
Şişe Cam210.134.679
Vestel204.592.936
Koza Madencilik196.609.569
Pegasus194.427.658
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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