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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.344.150.191 Kardemir (D) 562.865.692 ASELSAN 477.953.

16.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:46Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.344.150.191
Kardemir (D)562.865.692
ASELSAN477.953.944
Garanti Bankası374.196.735
Galatasaray Sportif324.452.319
Güneş Sigorta300.382.302
İş Fin.Kir.297.436.546
Akbank271.547.510
Soda Sanayii239.785.380
Petkim231.756.332
Şişe Cam220.178.764
Tekfen Holding219.470.790
Albaraka Türk214.158.154
Tüpraş200.613.234
Pegasus188.992.655
Ereğli Demir Çelik179.664.194
Emlak Konut GMYO161.692.956
Eczacıbaşı İlaç157.919.531
Vakıflar Bankası156.696.455
Beşiktaş Futbol Yat.154.373.327
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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