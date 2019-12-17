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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.512.433.661 Tüpraş 664.053.972 Güneş Sigorta 615.445.

17.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:40Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.512.433.661
Tüpraş664.053.972
Güneş Sigorta615.445.975
ASELSAN395.443.524
Şişe Cam383.997.001
İş Finansal Kiralama374.025.608
Garanti Bankası327.228.577
Kardemir (D)305.157.467
Petkim252.477.832
Çemaş Döküm235.071.461
Galatasaray Sportif229.150.252
Akbank226.722.214
Soda Sanayii193.533.622
Vakıflar Bankası171.112.022
Odaş Elektrik168.988.569
Albaraka Türk155.078.430
Emlak Konut GMYO154.515.599
Pegasus150.327.878
Halkbank144.613.277
Ereğli Demir Çelik143.533.414
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Sigorta, Tüpraş, Ekonomi

Kaynak: AA

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