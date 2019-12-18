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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.066.975.980 Kardemir (D) 368.518.564 Garanti Bankası 336.

18.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:44Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.066.975.980
Kardemir (D)368.518.564
Garanti Bankası336.391.358
Işıklar Enerji Yapı Hol.326.224.943
ASELSAN308.179.484
Tüpraş303.715.152
Ereğli Demir Çelik284.770.314
Odaş Elektrik278.570.551
Güneş Sigorta272.882.577
Şişe Cam237.074.570
Petkim227.604.382
İş Fin.Kir.225.373.236
Emlak Konut GMYO217.621.224
Soda Sanayii192.967.994
Akbank175.602.816
Fenerbahçe Futbol174.590.455
Çemaş Döküm174.054.517
Koza Madencilik173.453.523
Galatasaray Sportif170.068.963
Halkbank150.454.184
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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