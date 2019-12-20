Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
| Koza Madencilik
|1.356.592.599
|Türk Hava Yolları
|1.064.732.612
|İpek Doğal Enerji
|826.840.641
|Koza Altın
|452.108.164
|Şişe Cam
|451.562.360
|Tüpraş
|378.517.472
|Kardemir (D)
|293.408.530
|Garanti Bankası
|274.530.037
|Aselsan
|253.768.934
|İhlas Gayrimenkul
|201.434.990
|Emlak Konut GMYO
|199.783.863
|Ereğli Demir Çelik
|193.904.003
|Karsan Otomotiv
|179.708.054
|Akbank
|176.998.609
|Güneş Sigorta
|173.683.408
|Soda Sanayii
|168.947.900
|Turkcell
|160.243.980
|Pegasus
|152.091.122
|Albaraka Türk
|151.090.523
|Petkim
|148.230.364
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)