Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|959.785.652
|Halkbank
|564.978.740
|ASELSAN
|483.149.679
|İpek Doğal Enerji
|461.793.116
|Petkim
|454.715.134
|Koza Madencilik
|433.688.439
|İhlas Gayrimenkul
|334.062.776
|Şişe Cam
|326.520.436
|İş Fin.Kir.
|316.063.366
|Albaraka Türk
|293.775.154
|Güneş Sigorta
|290.858.932
|Tekfen Holding
|283.920.992
|Zorlu Enerji
|257.901.538
|Kardemir (D)
|222.608.811
|Emlak Konut GMYO
|213.605.120
|Vakıflar Bankası
|201.836.234
|Tüpraş
|172.257.643
|Trakya Cam
|161.096.351
|İş Bankası (C)
|137.510.927
|Garanti Bankası
|127.732.658
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)