Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|366.719.967
|ASELSAN
|311.673.516
| İhlas Holding
|301.529.282
|İş Fin.Kir.
|283.573.447
|Şişe Cam
|241.272.343
|Tümosan Motor ve Traktör
|237.088.377
|Albaraka Türk
|189.524.257
|İpek Doğal Enerji
|181.201.744
|Petkim
|175.109.155
|Koza Madencilik
|156.430.549
|ICBC Turkey Bank
|155.338.066
|T.S.K.B.
|152.879.734
|Tekfen Holding
|149.099.897
|İş Bankası (C)
|143.150.711
|İhlas Gayrimenkul
|135.621.973
|Vestel
|125.746.656
|Emlak Konut GMYO
|119.639.812
|Karsan Otomotiv
|118.002.618
|Güneş Sigorta
|116.602.871
|Trakya Cam
|114.672.256
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)