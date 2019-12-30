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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.270.594.709 ASELSAN 936.308.125 Kardemir (D) 487.926.

30.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 18:44 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.270.594.709
ASELSAN 936.308.125
Kardemir (D) 487.926.597
Albaraka Türk 422.632.571
İhlas Gayrimenkul 375.274.912
İş Finansal Kiralama 342.691.567
İhlas Holding 333.883.738
Petkim 280.324.541
Garanti Bankası 268.919.049
Vakıflar Bankası 266.075.797
Tekfen Holding 254.936.284
İş Bankası (C) 246.916.783
Şişe Cam 244.421.164
Koza Madencilik 222.585.809
Emlak Konut GMYO 217.037.968
Halkbank 195.479.659
Ereğli Demir Çelik 185.267.264
Yapı ve Kredi Bank. 181.076.796
Tüpraş 145.992.961
Akbank 135.463.999
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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