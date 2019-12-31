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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.273.119.506 ASELSAN 761.233.949 Petkim 571.048.

31.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:20 Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.273.119.506
ASELSAN 761.233.949
Petkim 571.048.345
Halkbank 375.693.691
Şişe Cam 338.655.883
Odaş Elektrik 275.256.188
Garanti Bankası 258.755.528
İş Fin.Kir. 254.532.751
Albaraka Türk 245.824.987
Vakıflar Bankası 238.474.762
Emlak Konut GMYO 225.676.002
Kardemir (D) 218.509.560
İş Bankası (C) 215.431.147
İhlas Gayrimenkul 212.456.969
Karsan Otomotiv 197.931.154
Tüpraş 158.212.572
Akbank 151.727.008
Pegasus 148.936.390
Koza Madencilik 144.409.350
Şekerbank 143.195.161
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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