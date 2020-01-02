Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.619.038.804
| Koza Madencilik
|1.020.532.328
|İpek Doğal Enerji
|992.645.193
|Petkim
|757.524.665
|Halkbank
|661.005.186
|ASELSAN
|624.416.392
|Kardemir (D)
|585.678.241
|Şişe Cam
|350.842.476
|Odaş Elektrik
|320.001.974
|İş GMYO
|317.482.510
|Emlak Konut GMYO
|263.667.401
|İş Fin.Kir.
|219.314.977
|Garanti Bankası
|204.975.633
|Albaraka Türk
|201.378.453
|Koza Altın
|196.706.571
|Tüpraş
|194.501.948
|Yapı ve Kredi Bank.
|191.788.145
|Vakıflar Bankası
|191.658.297
|Akbank
|187.863.966
|Tekfen Holding
|185.253.074
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)