Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.226.157.083
|ASELSAN
|790.162.722
|Albaraka Türk
|421.174.610
|İş Finansal Kiralama
|345.955.130
|İpek Doğal Enerji
|328.688.604
|Tüpraş
|264.541.888
|Kardemir (D)
|263.007.957
|Petkim
|261.040.177
|Garanti Bankası
|252.208.761
|Şişe Cam
|216.369.183
|Halkbank
|200.043.516
|Ereğli Demir Çelik
|196.234.092
|Pegasus
|189.439.592
|Emlak Konut GMYO
|176.464.845
|Koza Madencilik
|162.618.563
|Doğan Holding
|162.117.278
|Koza Altın
|147.081.786
|Vestel
|143.929.216
|Akbank
|143.178.354
|İş GMYO
|139.047.875
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)