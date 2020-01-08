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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.700.201.134 ASELSAN 807.541.942 Halkbank 592.480.

08.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.700.201.134
ASELSAN807.541.942
Halkbank592.480.896
Petkim527.734.274
Garanti Bankası526.720.989
Albaraka Türk453.838.116
Kardemir (D)439.798.286
Odaş Elektrik347.567.032
Tüpraş326.396.095
İş Fin.Kir.309.437.075
Şişe Cam289.775.421
Pegasus280.267.566
İpek Doğal Enerji269.965.236
Akbank259.345.712
Ereğli Demir Çelik210.572.575
Emlak Konut GMYO196.645.998
Vakıflar Bankası186.201.570
İş GMYO185.380.592
Koza Madencilik178.632.476
Güneş Sigorta173.889.609
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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