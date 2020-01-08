Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.700.201.134
|ASELSAN
|807.541.942
|Halkbank
|592.480.896
|Petkim
|527.734.274
|Garanti Bankası
|526.720.989
|Albaraka Türk
|453.838.116
|Kardemir (D)
|439.798.286
|Odaş Elektrik
|347.567.032
|Tüpraş
|326.396.095
|İş Fin.Kir.
|309.437.075
|Şişe Cam
|289.775.421
|Pegasus
|280.267.566
|İpek Doğal Enerji
|269.965.236
|Akbank
|259.345.712
|Ereğli Demir Çelik
|210.572.575
|Emlak Konut GMYO
|196.645.998
|Vakıflar Bankası
|186.201.570
|İş GMYO
|185.380.592
|Koza Madencilik
|178.632.476
|Güneş Sigorta
|173.889.609
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)