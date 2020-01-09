Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.527.968.627
|Petkim
|939.923.637
|Odaş Elektrik
|877.384.646
|Kardemir (D)
|676.315.373
|Garanti Bankası
|643.725.722
|Emlak Konut GMYO
|621.690.078
|Aselsan
|593.083.626
|Halkbank
|590.733.161
|İpek Doğal Enerji
|548.491.165
|İş GMYO
|509.382.619
|Tüpraş
|487.784.083
|Koza Madencilik
|466.337.034
|İş Fin.Kir.
|443.122.273
|İş Bankası (C)
|408.826.490
|Akbank
|398.126.126
|Şişe Cam
|351.564.435
|Albaraka Türk
|349.153.696
|Ereğli Demir Çelik
|293.997.540
|Koza Altın
|266.810.983
|Yapı ve Kredi Bank.
|255.991.069
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)