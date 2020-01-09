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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.527.968.627 Petkim 939.923.637 Odaş Elektrik 877.384.

09.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.527.968.627
Petkim939.923.637
Odaş Elektrik877.384.646
Kardemir (D)676.315.373
Garanti Bankası643.725.722
Emlak Konut GMYO621.690.078
Aselsan593.083.626
Halkbank590.733.161
İpek Doğal Enerji548.491.165
İş GMYO509.382.619
Tüpraş487.784.083
Koza Madencilik466.337.034
İş Fin.Kir.443.122.273
İş Bankası (C)408.826.490
Akbank398.126.126
Şişe Cam351.564.435
Albaraka Türk349.153.696
Ereğli Demir Çelik293.997.540
Koza Altın266.810.983
Yapı ve Kredi Bank.255.991.069
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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