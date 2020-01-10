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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.311.964.645 Odaş Elektrik 1.579.176.601 Halkbank 893.314.

10.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:56Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.311.964.645
Odaş Elektrik1.579.176.601
Halkbank893.314.925
Kardemir (D)785.428.293
Petkim708.588.086
ASELSAN621.952.649
Tekfen Holding529.692.005
Albaraka Türk490.592.709
Yapı ve Kredi Bank.484.773.931
Garanti Bankası407.619.646
Emlak Konut GMYO402.749.763
Tüpraş374.046.557
İş Bankası (C)359.761.716
Akbank342.970.109
Şişe Cam309.668.979
İş Fin.Kir.306.925.257
Vakıflar Bankası256.605.950
Ereğli Demir Çelik238.713.811
İpek Doğal Enerji221.279.906
Soda Sanayii204.234.858
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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