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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.473.672.531 Petkim 1.514.608.444 Halkbank 728.340.

13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:48Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.473.672.531
Petkim1.514.608.444
Halkbank728.340.551
Kardemir (D)691.356.284
ASELSAN537.283.769
Emlak Konut GMYO501.952.571
Pegasus435.747.694
Şişe Cam420.200.745
Garanti Bankası400.411.400
Tüpraş380.918.996
Ereğli Demir Çelik356.361.068
Albaraka Türk332.561.519
İş Fin.Kir.311.559.278
İpek Doğal Enerji309.409.012
İş GMYO281.629.063
Yapı ve Kredi Bank.273.089.396
Akbank268.886.045
Odaş Elektrik249.321.064
İş Bankası (C)233.271.231
Koza Madencilik227.355.950
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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