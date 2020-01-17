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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.072.036.619 Kardemir (D) 637.442.197 Petkim 583.448.

17.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:46Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.072.036.619
Kardemir (D)637.442.197
Petkim583.448.130
Pegasus551.682.872
İş GMYO381.081.764
Odaş Elektrik366.034.736
ASELSAN357.444.525
Emlak Konut GMYO332.742.417
Tüpraş295.129.102
Güneş Sigorta293.428.504
Yapı ve Kredi Bank.268.666.960
Halkbank251.142.217
Şişe Cam239.468.005
Ereğli Demir Çelik235.339.125
Garanti Bankası227.064.222
Akbank208.173.551
Karsan Otomotiv166.283.302
İş Bankası (C)126.497.666
Tekfen Holding125.462.075
Albaraka Türk124.332.987
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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