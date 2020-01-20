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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.468.637.243 İş Fin.

20.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:46Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.468.637.243
İş Fin.Kir.1.134.874.672
Petkim1.033.180.827
Kardemir (D)543.735.333
Aselsan422.377.775
T. Halk Bankası350.323.562
İş GMYO341.321.862
Güneş Sigorta300.432.445
Pegasus288.123.993
Ereğli Demir Çelik284.375.094
Garanti Bankası278.332.926
Vakıflar Bankası272.748.479
Şişe Cam237.020.631
Tüpraş216.955.522
Emlak Konut GMYO193.134.942
Akbank188.083.738
Albaraka Türk183.124.823
İpek Doğal Enerji169.619.330
Odaş Elektrik164.159.949
Yapı ve Kredi Bank.156.263.236

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

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