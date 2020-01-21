Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.760.489.723
|İş Fin.Kir.
|1.399.669.304
|Petkim
|698.541.844
|Kardemir (D)
|531.881.798
|T. Halk Bankası
|513.794.612
|Emlak Konut GMYO
|454.544.728
|Albaraka Türk
|407.102.257
|Garanti Bankası
|359.474.153
|Odaş Elektrik
|345.116.976
|Aselsan
|323.074.333
|Akbank
|308.168.515
|Soda Sanayii
|296.681.130
|Güneş Sigorta
|295.124.314
|Eczacıbaşı İlaç
|289.208.362
|Tüpraş
|255.119.295
|Ereğli Demir Çelik
|245.604.044
|İş GMYO
|241.098.885
|Vakıflar Bankası
|222.685.815
|Şişe Cam
|211.452.701
|Zorlu Enerji
|195.437.700
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)