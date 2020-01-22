Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.672.490.785
|İpek Doğal Enerji
|1.115.911.768
|T. Halk Bankası
|1.038.825.095
|Kardemir (D)
|789.971.143
|Petkim
|699.441.742
|Koza Madencilik
|668.955.015
|İş Fin.Kir.
|576.097.604
|Albaraka Türk
|467.562.136
|Garanti Bankası
|409.641.926
|Aselsan
|384.644.923
|Akbank
|337.585.663
|Odaş Elektrik
|318.186.589
|Tüpraş
|305.227.338
|Şişe Cam
|279.902.300
|Ereğli Demir Çelik
|256.706.170
|Emlak Konut GMYO
|253.525.424
|Soda Sanayii
|239.244.979
|Vakıflar Bankası
|236.519.633
|Eczacıbaşı İlaç
|233.931.204
|Koza Altın
|205.346.450
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)