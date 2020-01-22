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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.672.490.785 İpek Doğal Enerji 1.115.911.768 T.

22.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:52Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.672.490.785
İpek Doğal Enerji1.115.911.768
T. Halk Bankası1.038.825.095
Kardemir (D)789.971.143
Petkim699.441.742
Koza Madencilik668.955.015
İş Fin.Kir.576.097.604
Albaraka Türk467.562.136
Garanti Bankası409.641.926
Aselsan384.644.923
Akbank337.585.663
Odaş Elektrik318.186.589
Tüpraş305.227.338
Şişe Cam279.902.300
Ereğli Demir Çelik256.706.170
Emlak Konut GMYO253.525.424
Soda Sanayii239.244.979
Vakıflar Bankası236.519.633
Eczacıbaşı İlaç233.931.204
Koza Altın205.346.450

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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