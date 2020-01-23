Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.160.361.071 Garanti Bankası 675.346.685 T.

23.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:36Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.160.361.071
Garanti Bankası675.346.685
T. Halk Bankası542.577.657
Petkim516.345.519
Kardemir (D)513.919.618
İş Fin.Kir.465.687.716
İpek Doğal Enerji387.843.621
Güneş Sigorta362.457.752
Aselsan330.939.447
Emlak Konut GMYO311.134.064
Akbank271.460.074
Tüpraş240.036.908
Odaş Elektrik234.966.248
Koza Madencilik232.891.993
Tekfen Holding218.276.402
Şişe Cam197.921.667
Sasa Polyester194.222.132
Ereğli Demir Çelik182.338.021
Vakıflar Bankası174.457.418
Pegasus168.707.763

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

20:16  Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Davos'ta panellere katıldı
19:59  İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Brexit tasarısını onayladı
19:53  Rum kesiminde Doğu Akdeniz paniği: Bilgiler Türkiye'nin elinde
19:22  Türk eğitim ve teknoloji şirketleri Londra'da tek çatı altında
18:40  Borsa şirketlerinin piyasa değeri
23.01.2020 20:34:19