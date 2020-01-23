Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.160.361.071
|Garanti Bankası
|675.346.685
|T. Halk Bankası
|542.577.657
|Petkim
|516.345.519
|Kardemir (D)
|513.919.618
|İş Fin.Kir.
|465.687.716
|İpek Doğal Enerji
|387.843.621
|Güneş Sigorta
|362.457.752
|Aselsan
|330.939.447
|Emlak Konut GMYO
|311.134.064
|Akbank
|271.460.074
|Tüpraş
|240.036.908
|Odaş Elektrik
|234.966.248
|Koza Madencilik
|232.891.993
|Tekfen Holding
|218.276.402
|Şişe Cam
|197.921.667
|Sasa Polyester
|194.222.132
|Ereğli Demir Çelik
|182.338.021
|Vakıflar Bankası
|174.457.418
|Pegasus
|168.707.763
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)