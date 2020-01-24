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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.990.113.000 Kardemir (D) 807.181.804 Petkim 802.547.

24.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:50Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.990.113.000
Kardemir (D)807.181.804
Petkim802.547.518
Garanti Bankası653.158.605
Güneş Sigorta455.642.635
T. Halk Bankası447.152.121
İpek Doğal Enerji417.452.705
Emlak Konut GMYO351.994.093
Aselsan311.969.407
İş Fin.Kir.304.717.652
Tüpraş297.038.952
Akbank259.802.895
T.S.K.B.242.847.954
Vakıflar Bankası232.376.737
Şişe Cam226.440.137
İş Bankası (C)217.161.131
Türk Telekom208.354.397
Soda Sanayii199.240.405
Koza Madencilik189.033.779
Albaraka Türk176.563.595

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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