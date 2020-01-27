Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.680.575.633
|Güneş Sigorta
|1.062.111.424
|Petkim
|897.213.479
|Aselsan
|773.679.963
|Kardemir (D)
|464.927.172
|Albaraka Türk
|363.954.340
|Garanti Bankası
|358.005.535
|Tüpraş
|325.143.223
|T. Halk Bankası
|279.290.001
|İş Fin.Kir.
|246.722.260
|Emlak Konut GMYO
|221.444.833
|İpek Doğal Enerji
|204.145.132
|Şişe Cam
|189.883.100
|Akbank
|182.578.134
|T.S.K.B.
|178.415.575
|Netaş Telekom.
|170.518.592
|Ereğli Demir Çelik
|162.747.826
|Soda Sanayii
|161.212.498
|Vakıflar Bankası
|145.208.015
|Odaş Elektrik
|142.974.719
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)