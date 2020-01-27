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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.680.575.633 Güneş Sigorta 1.062.111.424 Petkim 897.

27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.680.575.633
Güneş Sigorta1.062.111.424
Petkim897.213.479
Aselsan773.679.963
Kardemir (D)464.927.172
Albaraka Türk363.954.340
Garanti Bankası358.005.535
Tüpraş325.143.223
T. Halk Bankası279.290.001
İş Fin.Kir.246.722.260
Emlak Konut GMYO221.444.833
İpek Doğal Enerji204.145.132
Şişe Cam189.883.100
Akbank182.578.134
T.S.K.B.178.415.575
Netaş Telekom.170.518.592
Ereğli Demir Çelik162.747.826
Soda Sanayii161.212.498
Vakıflar Bankası145.208.015
Odaş Elektrik142.974.719

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Sigorta, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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