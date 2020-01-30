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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.037.778.161 İpek Doğal Enerji 656.526.

30.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:44Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.037.778.161
İpek Doğal Enerji656.526.691
Kardemir (D)565.582.269
Odaş Elektrik523.551.523
Garanti Bankası515.799.936
Tüpraş506.026.812
Aselsan481.937.237
Petkim433.980.703
Akbank310.176.115
Emlak Konut GMYO276.252.013
Şişe Cam248.906.876
T. Halk Bankası242.320.945
İş Fin.Kir.233.827.185
T.S.K.B.224.724.047
Koza Madencilik217.388.463
Pegasus184.564.680
Good-Year175.585.694
Turkcell169.782.583
Albaraka Türk163.959.669
Soda Sanayii151.222.045

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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