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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Şişe Cam 3.010.456.362 Türk Hava Yolları 1.370.680.735 Soda Sanayii 1.

31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Şişe Cam3.010.456.362
Türk Hava Yolları1.370.680.735
Soda Sanayii1.288.799.588
Trakya Cam710.779.655
Aselsan530.679.792
Tüpraş503.682.215
Odaş Elektrik441.439.221
Kardemir (D)422.150.558
Anadolu Cam384.537.404
Petkim377.927.761
İş Bankası (C)367.771.561
Garanti Bankası358.404.817
İş GMYO316.666.150
İş Fin.Kir.256.486.846
T. Halk Bankası217.639.398
Ereğli Demir Çelik210.465.694
Akbank196.721.442
İpek Doğal Enerji170.985.467
T.S.K.B.158.072.537
Vakıflar Bankası152.706.754

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Soda Sanayii, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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