Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|3.010.456.362
|Türk Hava Yolları
|1.370.680.735
|Soda Sanayii
|1.288.799.588
|Trakya Cam
|710.779.655
|Aselsan
|530.679.792
|Tüpraş
|503.682.215
|Odaş Elektrik
|441.439.221
|Kardemir (D)
|422.150.558
|Anadolu Cam
|384.537.404
|Petkim
|377.927.761
|İş Bankası (C)
|367.771.561
|Garanti Bankası
|358.404.817
|İş GMYO
|316.666.150
|İş Fin.Kir.
|256.486.846
|T. Halk Bankası
|217.639.398
|Ereğli Demir Çelik
|210.465.694
|Akbank
|196.721.442
|İpek Doğal Enerji
|170.985.467
|T.S.K.B.
|158.072.537
|Vakıflar Bankası
|152.706.754
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)