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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.666.212.683 Şişe Cam 1.161.350.649 Odaş Elektrik 632.

03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.666.212.683
Şişe Cam1.161.350.649
Odaş Elektrik632.194.439
Petkim569.432.115
Trakya Cam561.208.081
Soda Sanayii436.464.014
İpek Doğal Enerji400.832.220
Kardemir (D)340.811.831
Güneş Sigorta303.360.875
Garanti Bankası296.103.545
Tüpraş294.722.196
Aselsan287.604.076
İş Fin.Kir.277.120.806
Albaraka Türk228.398.456
Emlak Konut GMYO214.296.526
Akbank200.196.617
Karsan Otomotiv194.967.860
T. Halk Bankası183.166.795
İş GMYO172.592.550
Ereğli Demir Çelik164.024.090

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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