Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.415.872.231 Petkim 893.195.121 Halkbank 807.684.

04.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:38Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.415.872.231
Petkim893.195.121
Halkbank807.684.253
ASELSAN750.887.898
Şişe Cam588.222.125
Garanti Bankası532.162.225
Kardemir (D)484.725.539
Tüpraş387.850.194
İş Fin.Kir.366.022.205
Odaş Elektrik311.428.260
İş GMYO303.122.501
Trakya Cam265.491.977
Akbank262.174.762
Pegasus259.217.344
Halk GMYO255.053.012
Vakıflar Bankası253.742.965
Sabancı Holding227.730.983
Soda Sanayii217.832.175
Güneş Sigorta210.155.637
Tekfen Holding205.796.386
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:05:21