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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.525.153.976 Odaş Elektrik 755.747.044 Sasa Polyester 695.

06.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:50Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.525.153.976
Odaş Elektrik755.747.044
Sasa Polyester695.777.333
Şişe Cam673.596.923
Yapı ve Kredi Bank.613.569.989
Kardemir (D)611.550.486
Garanti Bankası568.201.011
Vestel544.138.014
Pegasus497.067.411
Akbank443.811.832
Halkbank410.327.848
Petkim392.950.967
Trakya Cam379.249.244
ASELSAN321.566.617
İş Fin.Kir.293.128.516
Emlak Konut GMYO277.058.564
Tüpraş266.577.483
Soda Sanayii227.782.141
Karsan Otomotiv219.272.821
Ereğli Demir Çelik212.286.444
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Cam, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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