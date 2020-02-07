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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.170.548.520 Güneş Sigorta 735.156.097 Kardemir (D) 524.832.

07.02.2020 18:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:46Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.170.548.520
Güneş Sigorta735.156.097
Kardemir (D)524.832.433
Garanti Bankası446.111.903
Soda Sanayii415.944.363
Petkim393.220.491
ASELSAN384.152.694
Yapı ve Kredi Bank.382.215.360
Şişe Cam379.158.011
Odaş Elektrik312.994.606
Pegasus302.704.011
Vestel301.650.959
Halkbank301.077.337
İş Fin.Kir.271.420.990
Tüpraş249.171.373
Trakya Cam227.223.753
Emlak Konut GMYO225.867.021
Koza Madencilik221.495.864
Akbank204.026.740
Ereğli Demir Çelik199.926.459
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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