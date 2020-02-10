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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.152.164.751 Petkim 709.492.869 ASELSAN 653.479.

10.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:40Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.152.164.751
Petkim709.492.869
ASELSAN653.479.912
Kardemir (D)617.839.478
Garanti Bankası592.647.393
Sasa Polyester500.703.819
Odaş Elektrik461.774.965
Şişe Cam460.799.274
Halkbank424.261.336
Emlak Konut GMYO422.421.318
Güneş Sigorta407.846.101
İş Fin.Kir.339.692.012
Akbank338.088.151
Tüpraş330.332.023
Tekfen Holding318.779.686
Yapı ve Kredi Bank.302.946.930
Pegasus269.665.833
Vakıflar Bankası265.884.535
Vestel262.528.096
Soda Sanayii251.798.539
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi

Kaynak: AA

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