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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.152.235.881 Garanti Bankası 958.241.794 Turcas Petrol 689.

11.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:42Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.152.235.881
Garanti Bankası958.241.794
Turcas Petrol689.766.396
Yapı ve Kredi Bank.686.265.181
ASELSAN681.131.596
Odaş Elektrik553.521.212
Petkim514.629.758
Akbank441.087.592
Şişe Cam428.767.584
Kardemir (D)396.916.327
Emlak Konut GMYO371.588.392
Tüpraş337.407.119
Sasa Polyester329.557.915
Halkbank319.186.386
Vakıflar Bankası278.663.324
İş Fin.Kir.278.571.903
Ereğli Demir Çelik232.690.026
Güneş Sigorta206.042.419
Vestel204.426.682
Koç Holding201.121.417
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Türk Hava Yolları, TURCAS Petrol A.Ş, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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