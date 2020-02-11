Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.152.235.881
|Garanti Bankası
|958.241.794
|Turcas Petrol
|689.766.396
|Yapı ve Kredi Bank.
|686.265.181
|ASELSAN
|681.131.596
|Odaş Elektrik
|553.521.212
|Petkim
|514.629.758
|Akbank
|441.087.592
|Şişe Cam
|428.767.584
|Kardemir (D)
|396.916.327
|Emlak Konut GMYO
|371.588.392
|Tüpraş
|337.407.119
|Sasa Polyester
|329.557.915
|Halkbank
|319.186.386
|Vakıflar Bankası
|278.663.324
|İş Fin.Kir.
|278.571.903
|Ereğli Demir Çelik
|232.690.026
|Güneş Sigorta
|206.042.419
|Vestel
|204.426.682
|Koç Holding
|201.121.417
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)