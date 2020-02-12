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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 4.075.396.127 Türk Hava Yolları 3.146.181.484 Halkbank 755.039.

12.02.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 19:02Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN4.075.396.127
Türk Hava Yolları3.146.181.484
Halkbank755.039.917
Garanti Bankası634.799.159
Odaş Elektrik603.292.830
Kardemir (D)533.902.285
Yapı ve Kredi Bank.481.904.086
Petkim465.915.124
Vakıflar Bankası447.045.330
Emlak Konut GMYO444.951.035
Tüpraş399.214.442
Ereğli Demir Çelik397.189.135
Akbank388.793.108
Turcas Petrol384.523.293
Şişe Cam355.739.898
Güneş Sigorta289.018.127
Türk Telekom277.552.474
İş Fin.Kir.273.038.526
Pegasus265.597.255
Turkcell260.139.844
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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