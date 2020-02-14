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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.614.927.623 Türk Hava Yolları 1.603.848.524 İş GMYO 708.599.

14.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:06Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN1.614.927.623
Türk Hava Yolları1.603.848.524
İş GMYO708.599.609
İş Finansal Kiralama549.248.015
Petkim543.432.093
Yapı ve Kredi Bank.502.432.407
Tüpraş478.547.457
Şişe Cam454.598.920
Karsan Otomotiv414.721.082
Halkbank377.798.266
Gübre Fabrik.338.048.806
Garanti Bankası309.147.243
Türk Telekom277.389.178
Akbank258.668.153
Vakıflar Bankası249.688.672
Tekfen Holding229.321.849
Kardemir (D)205.582.586
Koza Madencilik194.034.057
Ereğli Demir Çelik186.739.650
Odaş Elektrik181.340.116
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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