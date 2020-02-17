Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.114.108.591 Türk Hava Yolları 1.951.045.411 Odaş Elektrik 1.105.543.

17.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:40Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN2.114.108.591
Türk Hava Yolları1.951.045.411
Odaş Elektrik1.105.543.236
Petkim562.600.269
Tüpraş558.199.280
Kardemir (D)513.855.081
Gübre Fabrik.399.171.773
Halkbank385.164.191
Madencilik342.926.399
Yapı ve Kredi Bank.331.179.174
Garanti Bankası306.269.354
İpek Doğal Enerji270.665.456
Güneş Sigorta256.308.767
İş GMYO250.843.101
Koza Altın241.076.334
Karsan Otomotiv234.277.303
İş Fin.Kir.231.693.641
Zorlu Enerji213.728.043
Pegasus209.698.938
Şişe Cam208.181.541
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

18:02  Cansu Tosun kimdir? Cansu Tosun kaç yaşında, nereli?
16:06  YKS 2020 başvurusu son tarih - Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020
16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
17.02.2020 20:24:53