Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.903.132.522
|ASELSAN
|1.411.804.524
|Güneş Sigorta
|719.102.307
|Odaş Elektrik
|652.964.737
|Emlak Konut GMYO
|454.144.091
|Petkim
|453.615.229
|Kardemir (D)
|422.186.034
|İş GMYO
|420.161.037
|Yapı ve Kredi Bank.
|391.606.434
|Tüpraş
|382.281.357
|Gübre Fabrikaları
|346.747.740
|İş Finansal Kiralama
|307.243.318
|Halkbank
|264.589.812
|Şişe Cam
|237.647.179
|Garanti Bankası
|202.447.446
|Akbank
|198.539.498
|Karsan Otomotiv
|191.732.210
|Tekfen Holding
|159.830.506
|Sasa Polyester
|147.380.039
|Vakıflar Bankası
|140.983.359
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)