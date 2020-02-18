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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.903.132.522 ASELSAN 1.411.804.524 Güneş Sigorta 719.102.

18.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:48Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.903.132.522
ASELSAN1.411.804.524
Güneş Sigorta719.102.307
Odaş Elektrik652.964.737
Emlak Konut GMYO454.144.091
Petkim453.615.229
Kardemir (D)422.186.034
İş GMYO420.161.037
Yapı ve Kredi Bank.391.606.434
Tüpraş382.281.357
Gübre Fabrikaları346.747.740
İş Finansal Kiralama307.243.318
Halkbank264.589.812
Şişe Cam237.647.179
Garanti Bankası202.447.446
Akbank198.539.498
Karsan Otomotiv191.732.210
Tekfen Holding159.830.506
Sasa Polyester147.380.039
Vakıflar Bankası140.983.359
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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