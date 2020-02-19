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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.384.775.231 Türk Hava Yolları 1.318.017.428 Odaş Elektrik 544.765.

19.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:54Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN1.384.775.231
Türk Hava Yolları1.318.017.428
Odaş Elektrik544.765.566
Petkim416.729.566
Kardemir (D)371.907.739
Garanti Bankası358.845.405
Tüpraş356.791.476
Yapı ve Kredi Bank.317.088.224
İş GMYO304.928.227
Turkcell290.180.898
Şişe Cam271.885.586
Halkbank257.664.836
Madencilik254.131.605
Koza Altın241.508.973
İpek Doğal Enerji236.588.048
Türk Telekom234.666.686
Karsan Otomotiv227.252.102
Emlak Konut GMYO213.227.864
İş Fin.Kir.212.160.821
Güneş Sigorta210.158.309
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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