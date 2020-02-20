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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.885.537.646 Türk Hava Yolları 1.736.537.826 Garanti Bankası 666.012.

20.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:52Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN1.885.537.646
Türk Hava Yolları1.736.537.826
Garanti Bankası666.012.439
Yapı ve Kredi Bankası490.991.923
Tüpraş483.313.519
Odaş Elektrik476.653.800
Petkim459.828.816
Emlak Konut GMYO413.628.694
Kardemir (D)393.496.740
Halkbank347.781.330
İş Finansal Kiralama319.077.175
Gübre Fabrik.315.550.371
Akbank291.275.964
Şişe Cam276.788.795
Vakıflar Bankası263.096.099
Ereğli Demir Çelik253.291.540
Turkcell252.147.433
Sasa Polyester240.264.626
Tekfen Holding228.237.628
Bim Mağazalar226.926.769
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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