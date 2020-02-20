Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.885.537.646
|Türk Hava Yolları
|1.736.537.826
|Garanti Bankası
|666.012.439
|Yapı ve Kredi Bankası
|490.991.923
|Tüpraş
|483.313.519
|Odaş Elektrik
|476.653.800
|Petkim
|459.828.816
|Emlak Konut GMYO
|413.628.694
|Kardemir (D)
|393.496.740
|Halkbank
|347.781.330
|İş Finansal Kiralama
|319.077.175
|Gübre Fabrik.
|315.550.371
|Akbank
|291.275.964
|Şişe Cam
|276.788.795
|Vakıflar Bankası
|263.096.099
|Ereğli Demir Çelik
|253.291.540
|Turkcell
|252.147.433
|Sasa Polyester
|240.264.626
|Tekfen Holding
|228.237.628
|Bim Mağazalar
|226.926.769
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)