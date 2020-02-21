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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.886.574.293 ASELSAN 1.387.245.554 Koza Madencilik 778.297.

21.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:38Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.886.574.293
ASELSAN1.387.245.554
Madencilik778.297.074
İpek Doğal Enerji720.112.675
Kardemir (D)583.679.210
Halkbank542.064.082
Tüpraş530.227.356
Garanti Bankası496.860.488
Petkim454.020.043
Odaş Elektrik446.415.219
Emlak Konut GMYO366.683.463
Şişe Cam352.707.156
Koza Altın339.469.375
Yapı ve Kredi Bank.303.334.472
İş Fin.Kir.297.118.866
Tekfen Holding280.111.851
Akbank271.067.168
Vakıflar Bankası263.027.337
Güneş Sigorta247.183.169
Albaraka Türk244.262.982
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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