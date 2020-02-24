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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.489.007.285 İpek Doğal Enerji 1.075.852.868 ASELSAN 764.284.

24.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:38Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.489.007.285
İpek Doğal Enerji1.075.852.868
ASELSAN764.284.935
Madencilik688.460.847
Kardemir (D)543.223.804
Odaş Elektrik481.412.436
Garanti Bankası420.708.646
Koza Altın372.465.304
Petkim362.571.765
Tüpraş327.149.769
Halkbank238.665.932
Şişe Cam216.734.922
Ereğli Demir Çelik215.936.954
Turkcell204.320.127
Yapı ve Kredi Bank.180.509.523
Pegasus177.399.338
Türk Telekom176.450.251
Akbank171.631.704
Vakıflar Bankası163.079.600
Emlak Konut GMYO152.033.165
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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