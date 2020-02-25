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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 3.474.250.641 ASELSAN 1.441.868.440 Karsan Otomotiv 737.520.

25.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:48Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları3.474.250.641
ASELSAN1.441.868.440
Karsan Otomotiv737.520.692
Kardemir (D)681.910.885
Odaş Elektrik463.395.424
Garanti Bankası414.483.595
Koza Madencilik373.716.701
Petkim341.929.838
İpek Doğal Enerji341.274.407
Tüpraş329.094.729
İş Finansal Kiralama287.998.075
Turkcell274.168.142
Şişe Cam265.838.544
Ereğli Demir Çelik254.139.034
Güneş Sigorta252.432.706
Halkbank241.768.328
Alarko GMYO229.598.669
Akbank227.424.631
Yapı ve Kredi Bank.216.942.844
Vakıflar Bankası153.328.143
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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