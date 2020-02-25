Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|3.474.250.641
|ASELSAN
|1.441.868.440
|Karsan Otomotiv
|737.520.692
|Kardemir (D)
|681.910.885
|Odaş Elektrik
|463.395.424
|Garanti Bankası
|414.483.595
|Koza Madencilik
|373.716.701
|Petkim
|341.929.838
|İpek Doğal Enerji
|341.274.407
|Tüpraş
|329.094.729
|İş Finansal Kiralama
|287.998.075
|Turkcell
|274.168.142
|Şişe Cam
|265.838.544
|Ereğli Demir Çelik
|254.139.034
|Güneş Sigorta
|252.432.706
|Halkbank
|241.768.328
|Alarko GMYO
|229.598.669
|Akbank
|227.424.631
|Yapı ve Kredi Bank.
|216.942.844
|Vakıflar Bankası
|153.328.143
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)